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9:57

Черногория открыла границы для России и Азербайджана

фото ЗакС политика Черногория открыла границы для России и Азербайджана

Национальный координационный совет при правительстве Черногории включил Россию в список эпидемиологически безопасных стран, открыв таким образом для россиян въезд без ограничений, передает РИА "Новости".

Кроме России, в этот "зеленый" список попал Азербайджан. Гражданам этих стран разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий в свете эпидемии коронавируса.

Власти Черногории с 1 июня ввели условия въезда, согласно которым границы открыты для граждан тех стран, где зафиксировано не более 25 зараженных коронавирусом на 100 тысяч населения. В список "зеленых" стран вошли большинство государств Евросоюза плюс еще сорок. Гражданам стран, включенных в "желтый" список, нужно сдать тест на коронавирус не поздее чем за 71 час до въезда: в него включены Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и самопровозглашенная Республика Косово.

Кроме Черногории для россиян открыла границы Хорватия.

Ранее Россия закрывала свои границы из-за эпидемии коронавируса, с 1 августа было восстановленно авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, открылись границы с Абхазией. Также есть сведения, что может возобновиться сообщение с Южной Кореей, Венгрией, Мальдивами и ОАЭ.

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