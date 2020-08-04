Роспечать предлагает создать сервис для распознавания фейковых новостей

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям предлагает создать сервис, который будет проверять достоверность новостей с помощью искусственного интеллекта, пишет РБК.

В письме замглавы Роспечати Ильи Лазарева, направленном в Минкомсвязь, указано, что подобный сервис сможет сопоставлять "максимальное количество фактов, относящихся к сообщению" и выявлять неверные. По его словам, сервис должен учитывать авторитетность источника, время публикации, ссылки, изображения и видео. Воспользоваться сервисом, по задумке, смогут как частные пользователи и организации.

Создать сервис предлагается в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" к 2023 году. Затраты на него оцениваются в 94,3 млн рублей.

Представитель Минкомсвязи пояснил, что предложение Роспечати – лишь одно из многих поступающих. Опрошенные эксперты отметили, что теоретически создать платформу по распознаванию фейков в СМИ возможно, но вряд ли целесообразно.