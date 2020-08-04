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14:29

Москвичей оштрафовали на 210 млн рублей за отсутствие масок в транспорте

фото ЗакС политика Москвичей оштрафовали на 210 млн рублей за отсутствие масок в транспорте

За время действующего в Москве режима ношения масок и перчаток в связи с эпидемией коронавируса граждан оштрафовали в общей сложности более чем на 210 млн рублей за отсутствие средств индивидуальной защиты в транспорте, сообщил в эфире "России 24" замруководителя ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов.

По словам Иванова, всего были оштрафованы более 42 тысяч пассажиров, передвигавшихся в транспорте без масок. Он отметил, что рейды в транспорте проводятся выборочно, как на наземном, так и в метро.

Масочный режим действует в Москве с 12 мая. Нарушителей, которые не надевают маски и перчатки в транспорте, штрафуют на 5 тысяч рублей.

На 4 августа в России известно о 861 тысяче зараженных коронавирусом.

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