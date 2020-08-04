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15:59

Сокуров сетует на нехватку активных петербуржцев для защиты памятников культуры

фото ЗакС политика Сокуров сетует на нехватку активных петербуржцев для защиты памятников культуры

Петербургский кинорежиссер и общественный деятель Александр Сокуров высказался на тему борьбы за сохранение памятников культуры и исторических зданий в городе. Он уверен, что нет оснований относиться к этой проблеме фаталистично и полагать, будто все решает власть и решает в своих сугубо прагматичных интересах. Однако силы в ее противостоянии с гражданским обществом на сегодняшний день, по мнению художника, нельзя назвать равными.

"Зависит от температуры городской общины. Если бы городская община была более активной, то многие проблемы не замыкались на взаимотношении нас - людей, болеющих за город, с местными властями или со строителями и архитекторами. Город холодный, и в этом смысле тоже. Мало защитников", - рассудил он в эфире "Эха Петербурга".

При этом даже личная гражданская активность Сокурова, по его признанию, не всегда приносит хоть какой-либо результат. Он недоволен тем, что вынужден из своей пенсии ежемесячно платить около тысячи рублей отчислений за капитальный ремонт, и это при том, что третий день наблюдает в собственной квартире "протекает квартира, черные пятна, не знаю, к кому обращаться и кто может что-нибудь сделать". Недоволен он также тяжелейшим материальным положением киностудии "Ленфильм" и СПбКИТ (Института кино и телевидения).

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