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16:59

В Петербурге гостиницы приносят наименьший доход среди всех европейских городов

фото ЗакС политика В Петербурге гостиницы приносят наименьший доход среди всех европейских городов

За первое полугодие Петербург стал европейским городом с самой низкой прибыльностью гостиниц. Каждый средний номер стал приносить на 79% меньше дохода, чем год назад за такой же отрезок времени, передает ТАСС со ссылкой на специализированную организацию Cushman&Wakefield. В абсолютных цифрах доходность одного номера составила 14 долларов. Тройку антирейтинга дополнили также Прага и Рим.

За отчетный период спрос на проживание в петербургских отелях упал на 62,8%. Впрочем, по этому показателю город уже не первый в Европе, а всего лишь входит пятерку. В целом существенное снижение загрузки гостиниц в 2020 году характерно для всех крупных, богатых и популярных городов Старого света. Это явление относится и к британской, и финской, и турецкой столицам.

Тенденция объясняется тотальной отменой международного туризма и деловых поездок ввиду не окончившейся пандемии коронавируса.

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