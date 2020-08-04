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17:39

Жириновский ждет от Лукашенко снятия с выборов

фото ЗакС политика Жириновский ждет от Лукашенко снятия с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с заявлением относительно становящихся все более скандальными предстоящих выборов в Белоруссии, в преддверии которых кандидатов не регистрируют, а также задерживают якобы диверсантов из России. Президент Александр Лукашенко, по мнению политика, потерял моральное право в таких условиях идти на свой шестой срок. Жириновский заочно предложил ему два варианта того, как себя вести в ближайшие дни.

"Лучше (пусть) превентивно он снимается с выборов, исходя из того, что он видит, что граждане не желают его еще очередного переизбрания. Или же выпускает всех, кого арестовали из кандидатов в президенты, регистрируют их, и они идут на выборы 9 августа. И страна выберет другого президента", - приводит слова депутата Госдумы РИА "Новости".

Впрочем, Жириновский добавил, что программы у остальных кандидатов мало изучены. Говоря об арестованных соперниках, россиянин имел в виду банкира Виктора Бабарико и блогера Сергея Тихановского. Вместо них основным конкурентов Лукашенко, 26 лет находящегося у власти, стала жена Тихановского Светлана.

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