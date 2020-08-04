Петербургским врачам, работающим с коронавирусными больными, до осени продлили выплаты

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление городской администрации, которое автоматически продлевает специальные стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам, вынужденными иметь дело с коронавирусными больным, до 31 августа включительно, передает пресс-служба Смольного.

"Дополнительно постановлением предусмотрены выплаты водителям и санитарам скорой медицинской помощи, водителям неотложной помощи, водителям, осуществляющим перевозку лиц, у которых выявлен COVID-19, и (или) лиц с подозрением на COVID-19, и (или) их биологического материала", - говорится в сообщении.

С начала пандемии, пришедшейся на март, выплаты получили 43 тысячи медицинских работников Петербурга. В мае президент Владимир Путин указал Беглову на то, что получение денег врачами находится в зоне прямой ответственности последнего. Деньги направлялись из федерального бюджета.

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