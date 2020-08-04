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17:59

Петербургским врачам, работающим с коронавирусными больными, до осени продлили выплаты

фото ЗакС политика Петербургским врачам, работающим с коронавирусными больными, до осени продлили выплаты

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление городской администрации, которое автоматически продлевает специальные стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам, вынужденными иметь дело с коронавирусными больным, до 31 августа включительно, передает пресс-служба Смольного.

"Дополнительно постановлением предусмотрены выплаты водителям и санитарам скорой медицинской помощи, водителям неотложной помощи, водителям, осуществляющим перевозку лиц, у которых выявлен COVID-19, и (или) лиц с подозрением на COVID-19, и (или) их биологического материала", - говорится в сообщении.

С начала пандемии, пришедшейся на март, выплаты получили 43 тысячи медицинских работников Петербурга. В мае президент Владимир Путин указал Беглову на то, что получение денег врачами находится в зоне прямой ответственности последнего. Деньги направлялись из федерального бюджета.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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