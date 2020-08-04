Эсеры добиваются доступности редких лекарств для всех регионов

Фракция эсеров в Государственной думе направило в кабинет министров проект законодательной инициативы, призванной упростить доступ к дорогостоящим лекарствам от редких заболеваний жителям небогатых регионов. Проблема состоит в том, что, в отличие от некоторых других болезней, те, что входят в специальный Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, получают лекарственное обеспечение именно за счет бюджетных средств субъектов Федерации.

"Некоторые региональные бюджеты не выдерживают такой нагрузки. Получается, что здоровье орфанных больных, состояние их родных и близких зависят от того, в какой список они попали, и в каком регионе – богатом или бедном – они живут. Это недопустимая ситуация!", - цитируются слова лидера справедливороссов Сергея Миронова на его же сайте.

Все недуги из перечня он предлагает перевести в так называемую программу высокозатратных нозологий, которую обеспечивает федеральный центр. В ближайшее время специалисты из правительства дадут свою экспертную оценку законопроекту.