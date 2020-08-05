Мишустин разрешил иностранцам безвизовый въезд с целью командировки

Премьер-министр снял запрет на безвизовое посещение России иностранцами, приезжающими для короткой рабочей командировки, который ввели в марте в качестве санитарно-эпидемиологического ограничения. Скан документа выложили на сайте правительства. Послабление касается владельцев дипломатических и служебных паспортов, со странами которых у Россия есть договоренности о безвизовых путешествиях.

Сегодня же, 5 августа, премьер вернул пассажирское железнодорожное сообщение с Калининградской областью внутри страны в обычный режим. Отныне для того, чтобы попасть на поезде в самую западную часть Федерации, россиянам вновь не нужно будет обладать регистрацией на территории этого региона.