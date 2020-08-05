В России выявили еще 5204 случая инфицирования COVID-19

Правительственный портал "стопкоронавирус.рф" представил последние подтвержденные данные о заражении россиян вирусом COVID-19 в течение 24 часов. За минувшие сутки диагноз поставили еще 5 204 соотечественников. Первую тройку регионов традиционно образовали Москва (+687), Московская область (+162) и Петербург (+156).

За прошедшие сутки летальный исход наступил у 139 человек с инфекцией, а выздороветь в течение этого времени получилось у 7 555 больных.

Всего с начала эпидемии в России заболевание COVID-19 обнаружили у 866 627 человек, а летальный исход имел место у 14 490 зараженных граждан. Россия продолжает удерживать четвертую позицию в перечне стран, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции нового типа. Впереди нее располагаются США, Бразилия и Индия.