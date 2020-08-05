"Коммунисты России" призвали петербуржцев носить в метро медицинские маски с лозунгами

Ставшее более строгим поведение сотрудников петербургского метрополитена по отношению к пассажирам без медицинских масок встретило положительный отклик в стане "Коммунистов России". Однако виноваты в общем падении "антивирусной" дисциплины, по мнению главы регионального отделения партии Сергея Малинковича, не граждане, а уполномоченные их контролировать госслужащие.

"Сплошного и жесткого контроля никогда не было, даже весной. Контроль был выборочный и вялый", - оценил он ситуацию с ношением индивидуальных средств защиты.

Малинкович со своей стороны предлагает носить маски с социально-политическими требованиями, слоганами и призывами. Среди близких его сердцу формулировок фигурируют следующие: "Ленин жив!", "Хотим есть", "Нет трехдневному голосованию", "КГИОП ужасен", "Требуем снижения тарифов".

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