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13:18

"Коммунисты России" призвали петербуржцев носить в метро медицинские маски с лозунгами

фото ЗакС политика "Коммунисты России" призвали петербуржцев носить в метро медицинские маски с лозунгами

Ставшее более строгим поведение сотрудников петербургского метрополитена по отношению к пассажирам без медицинских масок встретило положительный отклик в стане "Коммунистов России". Однако виноваты в общем падении "антивирусной" дисциплины, по мнению главы регионального отделения партии Сергея Малинковича, не граждане, а уполномоченные их контролировать госслужащие. 

"Сплошного и жесткого контроля никогда не было, даже весной. Контроль был выборочный и вялый", - оценил он ситуацию с ношением индивидуальных средств защиты.

Малинкович со своей стороны предлагает носить маски с социально-политическими требованиями, слоганами и призывами. Среди близких его сердцу формулировок фигурируют следующие: "Ленин жив!", "Хотим есть", "Нет трехдневному голосованию", "КГИОП ужасен", "Требуем снижения тарифов".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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