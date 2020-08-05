ЦИК заказал мониторинг негативной информации о себе за 1,2 млн рублей

Центризбирком разместил на сайте госзакупок заказ на специальный мониторинг, призванный выявлять в социальных сетях "негативно окрашеную и заведомо ложную информацию" о своей работе. Внимание на заключенный с компанией "Интегрум Медиа" контракт стоимостью 1,2 млн рублей обратили "Открытые медиа". По условиям сделки, подрядчик должен информировать ведомство о такого рода компрометирующих сведениях в течение часа после их появления и за этот же срок успевать предлагать вариант некоего противодействия.

Издание отмечает, что на их запрос о выбранных критериях для негативной информации Центризбирком оперативно ответить не сумел. В свою очередь, по наблюдениям сопредседателя общественной организации "Голос" Григория Мельконьянца, со временем ЦИК все строже и болезненее реагирует на любую критику. Мельконьянц связывает это как с отсутствием убедительных контраргументов, так и с увеличением ответственности за происходящее на выборах, в том числе за спорные коррективы электорального законодательства. Отчасти в подтверждение его слов председатель Центризбиркома Элла Памфилова накануне призналась, что относится к критике утвержденного недавно трехдневного голосования как "информационной войне".