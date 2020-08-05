Глава комитета по природопользованию отчитался о доходе в 1,7 млн рублей

Чиновники комитета по природопользованию Петербурга и сотрудники подведомственных учреждений опубликовали сведения о доходах за 2019 год на сайте Смольного.

Руководитель органа исполнительной власти Денис Беляев сообщил о годовом доходе в размере в 1,7 млн рублей. Совместно с супругой он владеет квартирой площадью 111,8 кв. м. В их пользовании находится еще одна квартира площадью 116,3 кв. м.

Личных транспортных средств у чиновника нет. Его жене принадлежит автомобиль Mercedes Benz GL5004.

Аналогичные данные о собственном имуществе Беляев указывал и в предыдущие годы, когда он руководил Северо-Западным территориальным управлением Росрыболовства. На работу в Смольный чиновник пришел в июне 2019 года.