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14:06

Глава комитета по природопользованию отчитался о доходе в 1,7 млн рублей

фото ЗакС политика Глава комитета по природопользованию отчитался о доходе в 1,7 млн рублей

Чиновники комитета по природопользованию Петербурга и сотрудники подведомственных учреждений опубликовали сведения о доходах за 2019 год на сайте Смольного.

Руководитель органа исполнительной власти Денис Беляев сообщил о годовом доходе в размере в 1,7 млн рублей. Совместно с супругой он владеет квартирой площадью 111,8 кв. м. В их пользовании находится еще одна квартира площадью 116,3 кв. м. 

Личных транспортных средств у чиновника нет. Его жене принадлежит автомобиль Mercedes Benz GL5004. 

Аналогичные данные о собственном имуществе Беляев указывал и в предыдущие годы, когда он руководил Северо-Западным территориальным управлением Росрыболовства. На работу в Смольный чиновник пришел в июне 2019 года.

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