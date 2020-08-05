Жириновский и Миронов поспорили на ящик алкоголя о шансах "Справедливой России" на выборах в Госдуму

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава "Справедливой России" Сергей Миронов поспорили на ящик алкоголя, какая из партий получит больше мест в Госдуме восьмого созыва после грядущих в 2021 году парламентских выборов, передает ТАСС.

Спор случился во время общения Жириновского и Миронова с участниками форума "Территория смыслов", когда один из активистов молодежной организации справороссов критично отозвался о присутствии в Госдуме депутатов от "Единой России". В ответ глава фракции единороссов Сергей Неверов заявил, что у "Справедливой России" не хватит кандидатов, чтобы занять места в думе в случае ухода единороссов. Жириновский добавил, обратившись к Миронову, что кандидаты "Справедливой России" "на будущий год в парламент не попадут".

После этого Жириновский и Миронов встали со своих мест под аплодисменты и продолжили дискуссию лицом к лицу.

"Владимир Вольфович, пари давайте <...>, с вас ящик шампанского, с меня ящик коньяка", - сказал Миронов, добавив, что "Справедливая Россия" победит, а ЛДПР – проиграет. Жать руки друг другу участники пари не стали: Жириновский напомнил, что делать этого нельзя из-за санитарных ограничений.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в 2021 году.