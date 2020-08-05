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18:54

Ходорковский поздравил с днем рождения полковника Квачкова

фото ЗакС политика Ходорковский поздравил с днем рождения полковника Квачкова

Проживающий в Западной Европе предприниматель и политический деятель Михаил Ходорковский на своей странице в Facebook поздравил отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, которому 5 августа исполнилось 72 года. В 2005 году они содержались в одной камере СИЗО "Матросская тишина".

"Помню наши интересные дискуссии и его достойное поведение при попытке властей использовать его против меня. Мы были и остаемся политическими оппонентами, но мы оба любим нашу Россию", - написал Ходорковский.

Напомним, Квачков в 2005 году проходил по делу о покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. Позже он был оправдан.

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