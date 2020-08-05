Сенатор Керимов возглавил российский список Forbes после роста цен на золото

Член Совета Федерации Сулейман Керимов возглавил рейтинг самых богатых российских бизнесменов Forbes Real-Time, состояние его семьи оценивается в 24,7 млрд долларов.

Это первый раз, когда Керимов занял первую строчку рейтинга: он обогнал Владимира Потанина, который с оценкой состояния в 24,6 млрд долларов переместился на вторую строчку. Тройку богатейших бизнесменов России замыкает Владимир Лисин, состояние которого оценили в 21,9 млрд рублей.

Керимов вышел на первую строчку рейтинга благодаря росту котировок золотодобывающей компании "Полюс": по данным Forbes, весь пакет (76,84% акций) принадлежит сыну сенатора Саиду Керимову. За время пандемии коронавируса состояние семьи выросло на 14,7 млрд долларов.

4 августа цена золота впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию.