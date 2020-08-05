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20:19

У Гостиного двора задержали участников одиночных пикетов в поддержку челябинских активистов

фото ЗакС политика У Гостиного двора задержали участников одиночных пикетов в поддержку челябинских активистов

Полицейские задержали участников одиночных пикетов у Гостиного двора, которые проводила "Другая Россия" в поддержку челябинских активистов, передает "ОВД-Инфо".

Задержаны активисты Иван Бодалев, Олег Петров, Анатолий Коршунский. В Москве на аналогичных пикетах задержали сторонницу "Другой России" Елену Чигареву, полицейские угрожали разбить ей телефон.

По словам представителей "Другой России", полицейские ссылались на запрет на проведение публичных мероприятий во время эпидемии коронавируса.

Челябинских активистов – Артема Голубева, Александра Крышку и Михаила Просвирина – обвиняют в участии в экстремистской организации. Их задержали 8 июня во время якобы попытки поджога здания прокуратуры Ленинского района Челябинска. Также следствие считает, что они в апреле несколько раз ударили кувалдой по памятнику чехословацким легионерам в отместку на демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

"Другая Россия" считает, что в деле фигурируют провокаторы, в том числе сотрудник правоохранительных органов, а материалы дела подписал генерал-лейтенант, который руководил следователями ФСБ по делу "Сети"*.

"Сеть" - организация признана террористической и запрещена в РФ.

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