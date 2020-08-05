Строительство "коричневой" ветки метро Петербурга могут возобновить через пару недель

"Метрострой" рассчитывает, что приостановка строительства Красносельско-Калининской ("коричневой") линии метрополитена Петербурга будет сокращена до пары недель, передает "Мойка 78".

По словам представителей компании, внутренний приказ о приостановке работ был издан еще в пятницу, 31 июля – до того, как Ростехнадзор сообщил об обнаружении нарушений. Речь идет о приостановке работ на щитовой проходке тоннеля, соединяющего ветки к станции "Нарвская", на остальных участках работа продолжается.

В "Метрострое" рассчитывают устранить нарушения в течение недели и получить разрешение на возобновление работ. Если Ростехнадзор оперативно рассмотрит документы, то строительство может возбновиться через одну-две недели.

Пока Ростехнадзор приостановил строительство новой ветки метро на три месяца.