Неизвестные заблокировали офис ОНК в Москве

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил в Facebook, что в ночь на 6 августа офис столичной ОНК захватили неизвестные.

"Закрыт доступ представителям комиссии в здание. Часть комиссии сейчас находится у ворот здания. Неизвестные люди крепкого телосложения не допускают нас в помещение", - написал Мельников.

По его словам, на место событий прибыли полицейские, но "по сути, отказали в помощи", предложив прийти следующим утром и написать заявление. Мельников сообщил, что сотрудники полиции не пытались выяснить личность тех, кто препятствовал доступу членов ОНК в арендуемое ими помещение.

В разговоре с "Интерфаксом" Мельников рассказал, что эти люди представились новыми арендаторами, и у них якобы есть договор, но членов ОНК об этом никто не уведомлял. "С нами стоит гендиректор компании, владеющей зданием, и подтверждает, что договоров с иными лицами не заключалось", - добавил Мельников. Он намерен обратиться в прокуратуру в ближайшее время.

В беседе с Readovka Мельников сообщил, что полицейские знали этих людей, но отказались говорить, кто это – как арендаторам, так и собственнику помещения. Убедившись, что ждать освобождения здания бесполезно, члены комиссии покинули Крапивенский переулок, где расположен офис.

фото: Алексей Мельников / Facebook