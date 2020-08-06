Задержанным во время пикетов у Гостиного двора другороссам вменили нарушение режима изоляции

Активистов Ивана Бодалева, Анатолия Коршунского и Олега Петрова, задержанных 6 августа у Гостиного двора за одиночное пикетирование в поддержку фигурантов "челябинского дела", тем же вечером выпустили из 28 отдела полиции, сообщили в петербургском отделении "Другой России".

Всем троим вменили нарушение правил режима самоизоляции (ст. 8.6.1 закона Петербурга об административных правонарушениях). Им грозит штраф в размере 4 тысяч рублей. Напомним, в Петербурге продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий.

Челябинских участников "Другой России" Артема Голубева, Михаила Просвирнина и Александра Крышку в начале июня арестовали по делу о деятельности запрещенной организации (статья 282.2 УК). В партии утверждают, что их соратникам, в частности, вменяются в вину акции против полицейского произвола и против памятника чехословацким легионерам в отместку за снос монумента маршалу Коневу в Праге.

Фото: vk.com/ Другая Россия/Санкт-Петербург