МО "Смольнинское" внесет в ЗакС законопроект о видеотрансляциях заседаний муниципалов

Муниципальные депутаты МО "Смольнинское" на заседании 5 августа решили направить в ЗакС проект закона, по которому все заседания местных советов Петербурга должны транслироваться в прямом эфире в интернете.

Фотографию документа, подготовленного экс-депутатом МО "Екатерингофский" и бывшим начальником избирательного штаба Алексея Навального Александром Шуршевым, опубликовала в Twitter мундеп МО "Смольнинское" Диана Серая.

Ранее аналогичную инициативу в петербургский парламент внес муниципальный совет МО № 72. В январе комиссия по устройству государственной власти ЗакСа решила оставить ее на усмотрение депутатов. днако на пленарных заседаниях документ так и не обсуждали.

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