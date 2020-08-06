18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:06

В Петербурге возобновляют работу аттракционы и вновь разрешаются уличные мероприятия

фото ЗакС политика В Петербурге возобновляют работу аттракционы и вновь разрешаются уличные мероприятия

В Петербурге с 8 августа снимаются санитарно-эпидемиологические ограничения на работу парков аттракционов, передает пресс-служба Смольного.

Чтобы беспрепятственно возобновить работу, организация, обслуживающая тот или иной аттракцион, получила специальный QR-код, который подтверждал бы готовность отвечать стандарту безопасности. На территории сотрудникам и гостям необходимо блюсти социальную дистанцию как минимум 1,5 метра и, кроме того, должна быть прочерчена соответствующая разметка. Заполняться территория аттракциона должна заполняться людьми не более чем наполовину от ее реальной вместительности. Перемещаться по парку гости должны в масках, которые становятся необязательными непосредственно на самих аттракционах.

Кроме того, постановление снимает запрет на проведение культурных, зрелищных и спортивных уличных мероприятий, однако необходимо соблюдать все ту же социальную дистанцию и находиться в масках.

Наконец, документ обязывает владельцев ТЦ следить за ношением посетителями масок и перчаток и недопускать покупателей без СИЗ.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:14 У Комздрава почтили память медиков, погибших от COVID-19

17:15 Вишневский просит Беглова поскорее выбрать место для мемориала погибшим от коронавируса медикам

14:25 Городской онкодиспансер оштрафован на 100 тысяч рублей за пыль и отсутствие антисептиков во время пандемии

12:55 Железнодорожное сообщение с Абхазией возобновится 7 августа

10:55 Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 5267 человек

10:29 Смольный разрешит 24 закрытым из-за коронавируса маршруткам вернуться к работе с 10 августа

5 августа, 19:55 Роспотребнадзор предложил Смольному смягчить ограничения по коронавирусу

5 августа, 15:51 Глава Калмыкии заразился коронавирусом

5 августа, 14:29 Метрополитен: Петербуржцы все чаще пренебрегают ношением масок

5 августа, 13:18 "Коммунисты России" призвали петербуржцев носить в метро медицинские маски с лозунгами


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:56 "Яблоко" требует наказать инспирировавших дело "Нового величия" "садистов" и отменить приговоры

18:43 Администрация Курортного района все же рассказала о доходе главы - 3,2 млн рублей

18:25 Сергей Удальцов вышел на свободу после 10 суток спецприемника

18:14 У Комздрава почтили память медиков, погибших от COVID-19

17:59 МЧС хочет легализовать церковь на Лесном проспекте, стоящую на ее территории

17:15 Вишневский просит Беглова поскорее выбрать место для мемориала погибшим от коронавируса медикам

17:06 В Петербурге возобновляют работу аттракционы и вновь разрешаются уличные мероприятия

16:58 Суд огласил приговоры по делу "Нового величия": 3 реальных, 4 условных срока

16:35 ФАС нашла нарушения в закупке троллейбусов для Петербурга на 1 млрд рублей

16:13 Глава Курортного района пока не раскрыла свои доходы за 2019 год

15:56 Шишлов ждет от МВД правовой оценки задержаний на "хабаровской" акции в центре Петербурга

15:28 "Заколдованный круг": Невзоров обрисовал перспективы дела журналиста Сафронова

14:56 Глава администрации Красногвардейского района увеличил доход до 2,89 млн рублей

14:55 Верховный суд встал на сторону Минкульта в споре с Вишневским о статусе Охтинского мыса

14:25 Городской онкодиспансер оштрафован на 100 тысяч рублей за пыль и отсутствие антисептиков во время пандемии

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru