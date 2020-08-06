"Мы с ним мужики": Лукашенко рассказал о взаимоотношениях с Путиным

Белорусский президент Александр Лукашенко признался, что в его взаимоотношениях с российским коллегой Владимиром Путиным наблюдается "определенная напряженность" из-за того, что они оба "сильные личности". При этом он воспринимает Путина как старшего брата, о чем политик рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Лидер соседней страны также представил свой уверенный прогноз относительно возможного нахождения Путина во главе России до 2036 года, что отныне последнему позволяет новый вариант Конституции. С точки зрения Лукашенко, столь надолго его оппонент точно на вершине своей вертикали не останется.

"Путин не будет держаться, как я говорю, посиневшими руками за власть. Он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или президент, которые продолжат тот путь развития России, который существует сейчас", - рассудил политик.

Лукашенко, говоря о своих сходствах с Путиным, нашел только одно.

"Мы с ним мужики. Тут мы похожи абсолютно. А все остальное...". - задумчиво оставил он фразу неоконченной.

Еще одно заметное высказывание Лукашенко, совершенное в ходе интервью, касается присоединения Крыма Россией в 2014 году. Белорусский президент с 26-летним стажем заверил, что на месте украинских властей воевал бы за полуостров до последнего и не отдал бы ни клочка земли.

Примечательно, что, комментируя свою командировку в Минск на "Эхе Москвы", Гордон подчеркнул, что Лукашенко был спокоен, добродушен и что от журналиста никто не требовал согласовывать вопросы белорусскому лидеру.