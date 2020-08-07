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10:26

Обвинение просит отправить трех активистов в Перми в колонию за акцию с манекеном Путина

фото ЗакС политика Обвинение просит отправить трех активистов в Перми в колонию за акцию с манекеном Путина

В Перми гособвинение в Ленинском районном суде запросило реальные сроки лишения свободы активистам за акцию с манекеном Владимира Путина, сообщает "Апология протеста".

Прокурор просит отправить Александра Шабарчина на три года в колонию, Александра Котова – на два, Данилу Васильева – на полтора.

"Когда в будущем меня спросят за что ты сидел? Ты кого-то покалечил? Украл что-то? А я отвечу: "Я сидел за кусок пластмассы"", - сказал Васильев в последнем слове.

Активистов обвинили в нарушении ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) из-за акции в ноябре 2019 года. Они оставили в центре Перми одетый в арестантский наряд манекен, к которому было приколото лицо Путина и записка "Военный преступник Пыня В. В."

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