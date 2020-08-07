Число зараженных коронавирусом в России выросло на 5241 человека

В России за последние сутки зафиксирован 5 241 новый случай заражения коронавирусом, всего за время эпидемии в статистику внесены 877 135 заболевших, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За сутки число летальных исходов от коронавируса увеличилось на 119, всего за весь период от болезни умерли 14 725 пациентов. 7 235 человек с коронавирусом за прошедший день выписаны из больниц по выздоровлению.

В Петербурге прибавилось 157 заболевших, всего известно о 32 575 зараженных коронавирусом в городе. 18 человек за сутки признаны умершими от болезни, всего, согласно официальным данным, в Петербурге умерли 2 136 зараженных пациентов. В Ленобласти заболели еще 30 человек, всего заразились 6 116 жителей региона.

В Мурманской области число заболевших возросло до 11 136 человек (+119), в Архангельской – до 9 165 (+64), в Коми – до 5 619 (+52). В Псковской области в статистику попали 3 889 зараженных жителей (+20), в Новгородской – 3 872 (+13), в Калининградской – 2 973 (+15). В Вологодской области заболели всего 2 600 человек (+29), в Карелии – 2 507 (+41), в НАО – 284 (0).