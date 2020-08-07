Доход главы комитета по инвестициям за 2019 год составил 2,79 млн рублей

Комитет по инвестициям 7 августа опубликовал декларацию за 2019 год. Согласно документу, доход председателя ведомства Романа Голованова составил 2,79 млн рублей. В собственности у него Mercedes-Benz E, земельный участок в 1,5 тысяч кв.м, жилой дом, доли в двух квартирах и машиноместе.

Самый большой доход за 2019 год среди сотрудников комитета указан у заместителя Голованова Ларисы Бакаевой – 2,97 млн рублей. Она владеет автомобилем Hyundai Solaris, двумя квартирами общей площадью более 160 кв.м и долей в подвале.

У другого зампреда Максима Шарипова доход за 2019 год составил 2,5 млн рублей. В декларации за 2018 год он значился как начальник отдела проектов государственно-частного партнерства, а его доход равнялся 1,37 млн рублей.

Двух оставшихся заместителей председателя в документе не указано – Игорь Девятко пришел в комитет только в марте 2020 года, а Андрей Сергеев – в мае 2020 года.