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15:43

Сотрудница магазина обвинила в хулиганстве мундепа МО "Смольнинское" и активиста Центрального района

фото ЗакС политика Сотрудница магазина обвинила в хулиганстве мундепа МО "Смольнинское" и активиста Центрального района

Активисты "Центрального района за комфортную среду обитания" 7 августа собрались у магазина с вывеской "Финская ярмарка" на Суворовском проспекте, сообщил ЗАКС.Ру лидер движения Ярослав Костров. По его словам, неравнодушные жители предупреждали людей на входе, что магазин якобы торгует не финскими вещами. 

Сотрудница организации написала заявления в полицию на активистов из-за того, что они якобы нецензурно выражались и мешали работе магазина, рассказал Костров. 

Он сообщил, что по одному из заявлений его доставили в отдел полиции и выписали штраф за административное правонарушение в 500 рублей. Активист уточнил, что никакого протокола ему сотрудники полиции не выдали. Также сотрудники правоохранительных органов не стали проверять магазин на соблюдение законодательства. 

Муниципальный депутат МО "Смольнинское" Константин Хрщонович сообщил ЗАКС.Ру, что 7 августа он прогуливался по Суворовскому проспекту и встретил знакомых активистов у входа на "Финскую ярмарку". Он остановился, чтобы пообщаться с ними, не входил внутрь помещения и не общался ни с кем из сотрудников магазина, отметил мундеп:

- Когда приехал наряд полиции, вышла девушка, которая написала заявление, до этого момента я даже ее в лицо не видел, и она меня не видела.

Хрщонович рассказал, что при даче объяснений девушка указала на него. Сотрудники полиции задержали мундепа и отвезли в отдел, где составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), сообщил мундеп. Он заявил, что никаких правонарушений не совершал.

- Это нигде не зафиксировано. Я нигде не ругался и ничего не ломал. Сказал [полицейским]: "Возьмите камеры наружного наблюдения и сами посмотрите, что этого ничего нет".

Муниципальный депутат добавил, что у него есть минимум один свидетель того, что он никаких противоправных действий не совершал. Хрщонович намерен в суде настаивать на своей невиновности. 

Костров добавил, что также написал заявления на сотрудницу магазина из-за заведомо ложного вызова полиции и за дачу заведомо ложных пояснений. 

София Саттарова

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