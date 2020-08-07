В Норильске снова разлили нефтепродукты

На территории "Норникеля" в границах Норильска снова разлили горючее, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора НТЭК Сергея Липина. От 100 до 250 литров топливно-водяной смеси вылилось в окружающую среду в процессе устранения последствий предыдущей, наиболее резонансной аварии, случившейся в конце мая. В результате загрязнение распространилось на площадь 50 квадратных метров в непосредственной близости от реки Амбарная.

"Разлив случился при замене напорно-всасывающего рукава подходящему к насосу перекачки", - рассказал Липин.

Новой проблемой и ее решением занялось региональное управление Росприроднадзора.

Напомним, что 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске в тундру попало более 20 тысяч тонн солярки, что вызвало негодование у президента Владимира Путина и привело к отставке мэра Норильска Рината Ахметчина и возбуждению уголовного делу против него. "Норникель" должен государству за эту аварию 148 млрд рублей.