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17:40

Глава комитета по соцполитике Ржаненков: Пока нет необходимости в новой выплате льготникам на маски

фото ЗакС политика Глава комитета по соцполитике Ржаненков: Пока нет необходимости в новой выплате льготникам на маски

Председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков сообщил ЗАКС.Ру, что по его мнению пока нет необходимости производить повторную выплату денег льготникам на покупку защитных масок и перчаток. Отсутствует и запрос на подобные субсидии, считает руководитель ведомства. Он заявил, что городские власти рассмотрят эту возможность в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

- Если будут какие-то особые условия, "вторая волна" или еще что-то такое, тогда штаб оценит эту ситуацию. Пока необходимости в этом нет, - сказал Ржаненков. 

По его словам, власти предполагают, что управляют ситуацией. Сам председатель комитета надеется на то, что "второй волны" заболевания коронавирусом не будет. 

Напомним, в мае администрация Петербурга отчиталась о выплате по 800 рублей льготным категориям граждан на покупку защитных масок и перчаток. Всего деньги получили 1,8 млн человек, сообщили в ведомстве. При этом, использование средств индивидуальной защиты все еще обязательно при посещении магазинов, общественного транспорта, торговых центров и других общественных местах. С августа сотрудники метрополитена стали активнее следить за соблюдением этой нормы пассажирами. За 4 и 5 августа акты о нарушении масочного режима составили на 10 человек

 

София Саттарова


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