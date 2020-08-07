На неделе сотрудники метрополитена выписали десять штрафов пассажирам без масок

Сотрудники петербургского метрополитена в течение 4 и 5 августа составили и передали в комитет по транспорту десять актов о нарушении посетителями масочного режима на станциях. Акты сопровождались "портретами" нарушителей, пишет "Фонтанка".

Теперь десять горожан должны будут явиться в комитет и объясниться, после чего документами на них займется другой комитет Смольного - по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Максимальное наказание за такое правонарушение представляет собой штраф в размере четырех тысяч рублей.

О более строгом отношении сотрудников подземки к использованию пассажирами средств индивидуальной защиты стало известно с начала этой неделе: людей без масок зачастую либо не пускают, либо задерживают для составления протокола. По мнению руководства ГУП, граждане за четыре месяца режима повышенной готовности "подрасслабились".