Умер представитель Ленобласти при кабмине Андрей Ковалев

Руководитель представительства Ленобласти при правительстве России Андрей Ковалев скончался в возрасте 50 лет, сообщили в правительстве региона.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью Ковалева. Он напомнил, что Ковалев был помощником губернатора до 2019 года, а затем возглавил представительство области при кабмине.

Дрозденко отозвался о Ковалеве как о "мужественном, смелом человеке", которого "искренне любили все, кому посчастливилось знать его". "Мы будем хранить память об этом замечательном, светлом человеке", - сказал Дрозденко.

Причина смерти Ковалева не сообщается. При этом 47news пишет, что Ковалев находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляцией легких.