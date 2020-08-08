СМИ: Мариинский театр прекратил репетиции из-за коронавируса среди артистов

В труппе Мариинского театра большое количество артистов заразилось коронавирусом, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, несмотря на это, в театре активно шли репетиции и показывали спектакли, но с 8 августа отменяются большинство занятий. В частности, отменены репетиции спектакля "Жизель" и все сольные репетиции, не занятых в спектаклях артистов просят не приходить в театр, говорят источники.

Также заболела артистка в Большом театре в Москве, говорят источники. Из-за этого 59 человек, актеров и пианистов, отправили на карантин. Представители Большого театра подтвердили эту информацию, добавив, что репетициями занимаются те, кто с этой артисткой не общался.

На 8 августа в России известно о 882 тысячах случаев заражения коронавирусом, из них 32,7 тысяч – в Петербурге.