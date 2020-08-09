5189 россиян заразились коронавирусной инфекцией за сутки

Правительственный портал "стопкоронавирус.рф" представил последние подтвержденные данные о заражении россиян вирусом COVID-19 в течение 24 часов. За минувшие сутки диагноз поставили еще 5 189 соотечественникам. Первую тройку регионов традиционно образовали Москва (+689), Московская область (+160) и Петербург (+1160).

За прошедшие сутки летальный исход наступил у 77 человек с инфекцией, а выздороветь в течение этого времени получилось у 3215 больных.

Всего с начала эпидемии в России заболевание COVID-19 обнаружили у 887 536 человек, а летальный исход имел место у 14 391 зараженного гражданина. Россия продолжает удерживать четвертую позицию в перечне стран, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции нового типа. Впереди нее располагаются США, Бразилия и Индия.