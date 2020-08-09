Псковские чиновники дали объяснения разливу мазута

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил свои объяснения попаданию нефтесодержащих продуктов в окружающую среду, встревожившее жителей. Самое главное, подчеркнул он, что 10 тонн мазута, разлившиеся в поселке Середка, никак не затронули акваторию.

"Главное, в чем мы удостоверились, разлив на сегодняшний день не распространяется и не угрожает соседним водоемам. Самое главное, что ФСИН приняло все необходимые решения и определен уже подрядчик, который в ближайшее время произведет выемку пропитанного мазутом грунта и вывезет для утилизации", - произнес чиновник в своем видеообращении.

По словам Ведерникова, уже создана межведомственная группа, серьезно разбирающаяся в обстоятельствах случившегося.

Отметим, что о разливе нефтепродуктов нынешним летом стали писать все чаще. Наиболее резонансные случаи происходят на Таймыре, территория которого частично контролируется "Норникелем". В Норильске из-за такого рода происшествия уволили мэра и завели против него уголовное дело.