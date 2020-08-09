Беглов и Макаров возложили цветы к монументу на площади Победы

Главы двух ветвей петербургской власти, Александр Беглов и Вячеслав Макаров, почтили память ленинградцев у монумента на площади Победы, в годовщину дня завершения Ленинградской битвы, передает пресс-служба Смольного. В церемонии также участвовал полпред по Северо-Западному федеральному округу Александр Гуцан.

"Все что связано с войной, блокадой – для нас всегда будет свято", - пообещал губернатор Беглов, возложив цветы к монументу.

Он также напомнил, что битва за Ленинград, фактически продлившаяся три с небольшим года, стала самой долгой в истории Великой Отечественной войны.

То, что весь 2020 год пройдет под знаком 75-летия победы, президент Владимир Путин дал понять еще в январе. Однако пандемия коронавируса несколько изменила его планы, в связи с чем даже пришлось отказаться от проведения военного парада 9 мая.

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