В предвыборной речи Лукашенко Белковский расслышал оговорку по Фрейду

Политолог Станислав Белковский воспринял предвыборное послание белорусского президента Александра Лукашенко к законодательной власти и гражданам как проявление крайней степени тревоги и неуверенности в своих силах. По мнению эксперта, многолетний лидер соседней страны, сам того не желая, проговаривался буквально на каждом шагу, интуитивно догадываясь, что его персона утратила авторитет и популярность и в глазах элитах, и в глазах рядовых граждан. Однако самое главное сословие для Белковского в данном случае представляют собой правоохранительные структуры.

"Чем, собственно, занимался Александр Григорьевич Лукашенко в своем выступлении во Дворце Республики, который заклинал и собравшихся, и народ Белоруссии, и самого себя: "Только не предавайте меня", тем самым совершив явную оговорку по Фрейду — он очень боится, что его предадут, и в первую очередь предадут силовики, многим из которых он тоже осточертел", - рассудил публицист в авторской радиопрограмме.

В речи авторитарного правителя Белковский услышал явственную обиду на весь народ, который, предположительно, разлюбил Лукашенко, причем по недомыслию. Обида соседстсовала, в интерпретации политолога, с позицией, выражаемой как "хрен я вам уйду".

"Действительно, детям надоедают родители, особенно если эти родители стары, некомпетентны, не соответствуют духу и букве времени", - заключил аналитик.

Сегодня, 9 августа, проходит голосование за главу Белоруссии. Лукашенко, правящий уже 26 лет, идет на свой шестой срок. В стране на фоне акций протеста массово арестовываются политики и журналисты.