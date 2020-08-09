18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:05

Две трети жилых домов Петербурга подготовили к отопительному сезону

фото ЗакС политика Две трети жилых домов Петербурга подготовили к отопительному сезону

В Петербурге подготовили к зимнему периоду 69% жилых домов, что в абсолютном исчислении составляет 16 тысяч зданий. К 1 сентября Смольный наказал районным администрациям и управляющим компаниям увеличить эту цифру до 23661 объекта, говорится на сайте городского правительства.

Работы включают в себя регулировку температурного режима на чердаках, ремонт батарей и труб, приведение в порядок подвалов. Для зимней уборки дворовых территорий город также закупает специальную технику.

"Есть четко прописанный комплекс мероприятий подготовки к зиме – отработать технологию "холодный чердак", привести в порядок подвалы, системы водоснабжения и отопления. Его нужно выполнять неукоснительно и планомерно. Времени осталось не так много, но зиму Петербург должен встретить полностью подготовленным, чтобы потом не было авралов и работы наспех", - приводится цитата губернатора Александра Беглова.

К началу осени город закупит более 25 тысяч тонн противогололедных материалов.

Отметим, что при Беглове петербургское правительство не всегда успешно справляется с зимней непогодой. Наиболее показательным в этом смысле периодом называют зиму начала 2019 года, когда льдом с крыш убивало людей и когда тысячи граждан из-за гололедицы стали клиентами травмпунктов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:59 ЦИК Белоруссии насчитал сверхвысокую явку на выборах президента

17:05 Две трети жилых домов Петербурга подготовили к отопительному сезону

16:12 В предвыборной речи Лукашенко Белковский расслышал оговорку по Фрейду

15:15 Беглов и Макаров возложили цветы к монументу на площади Победы

14:28 В Белоруссии задержали журналистов "Дождя"

14:07 Задержанного на границе с Белоруссией Пивоварова отпустят 10 августа

13:24 Кац противопоставил себя "популистам"

12:41 Желающие проголосовать петербуржцы создали очередь у посольства Белоруссии

11:37 Псковские чиновники дали объяснения разливу мазута

10:45 5189 россиян заразились коронавирусной инфекцией за сутки

8 августа, 19:40 Спокойный протест за беспокойный Хабаровск

8 августа, 17:55 СМИ: Мариинский театр прекратил репетиции из-за коронавируса среди артистов

8 августа, 16:30 У Гостиного двора задержали участников акции в поддержку Хабаровска

8 августа, 16:25 Беглов посетил бар "Терминал", который рискует закрыться из-за закона о "наливайках"

8 августа, 15:22 Пивоварову вменяют неповиновение требованиям пограничника на границе с Беларусью

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru