Две трети жилых домов Петербурга подготовили к отопительному сезону

В Петербурге подготовили к зимнему периоду 69% жилых домов, что в абсолютном исчислении составляет 16 тысяч зданий. К 1 сентября Смольный наказал районным администрациям и управляющим компаниям увеличить эту цифру до 23661 объекта, говорится на сайте городского правительства.

Работы включают в себя регулировку температурного режима на чердаках, ремонт батарей и труб, приведение в порядок подвалов. Для зимней уборки дворовых территорий город также закупает специальную технику.

"Есть четко прописанный комплекс мероприятий подготовки к зиме – отработать технологию "холодный чердак", привести в порядок подвалы, системы водоснабжения и отопления. Его нужно выполнять неукоснительно и планомерно. Времени осталось не так много, но зиму Петербург должен встретить полностью подготовленным, чтобы потом не было авралов и работы наспех", - приводится цитата губернатора Александра Беглова.

К началу осени город закупит более 25 тысяч тонн противогололедных материалов.

Отметим, что при Беглове петербургское правительство не всегда успешно справляется с зимней непогодой. Наиболее показательным в этом смысле периодом называют зиму начала 2019 года, когда льдом с крыш убивало людей и когда тысячи граждан из-за гололедицы стали клиентами травмпунктов.

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