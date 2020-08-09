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17:59

ЦИК Белоруссии насчитал сверхвысокую явку на выборах президента

фото ЗакС политика ЦИК Белоруссии насчитал сверхвысокую явку на выборах президента

Центризбирком Белоруссии объявил, что по состоянию на 16 часов на президентских выборах проголосовало 73 процента граждан, пишет издание Sputnik. Участки должны закрыться в 20 часов.

Предыдущие четыре дня у граждан имелась возможность проголосовать досрочно.

Примечательно, что независимые наблюдатели вынужденно осуществляют свою деятельность при помощи биноклей и табуреток на удалении от зданий избиркомов, а основные конкуренты правящего уже 26 лет Александра Лукашенко находятся в тюрьме. Задерживают и арестовывают также журналистов и уличных демонстрантов, которые протестуют по всей стране.

В Петербурге у белорусского посольства выстроилась очередь в целую улицу из тех, кто тоже пожелал проголосовать.

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