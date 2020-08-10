Прокуратура утвердила обвинение по делу против Навального о клевете на ветерана

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу в отношении политика Алексея Навального о клевете, передает РИА "Новости".

"Обвиняемый опубликовал высказывания, содержащие негативную оценку Артеменко И.С., носящие заведомо ложный характер, не имеющие место в действительности, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию. Своими действиями Навальный причинил моральный вред потерпевшему", - заявила начальник пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова. Уголовное дело будет направлено в суд.

Дело о клевете на Навального завели в середине июня из-за комментария в Twitter к видеоролику, участники которого агитировали за принятие поправок в Конституцию. В этом ролике снялся ветеран Игнат Артеменко, внук которого позже заявил, что Навальный оскорбил его деда.