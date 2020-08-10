"Будем выходить, пока нас не убьют": Минчане не планируют прекращать послевыборные протесты

Жители Минска не собираются бросать протесты, начавшиеся днем ранее после завершения выборов президента Белоруссии, поделились со Znak.com обитатели столицы страны.

Горожане планируют собраться вечером на одной из центральных улиц. Чем может завершиться акция - минчане не знают, но останавливаться они не намерены.

"Мы будем выходить, пока нас не убьют", - сообщила в разговоре с корреспондентом издания местная жительница.

В то же время многие граждане были разочарованы в действиях оппозиции на вчерашней демонстрации. По их мнению, в стане собравшихся отсутствовала слаженность действий, что в конечном итоге свело протест к нулю.

В штабе главной соперницы Александра Лукашенко Светланы Тихановской итоги выборов категорически не признали. Сама она назвала недопустимой реакцию властей на протестную демонстрацию.

По предварительным данным белорусского ЦИК, Лукашенко набрал не менее 84% голосов избирателей, тогда как его оппонентка - 9,9%.

Всю ночь в Минске и других городах продолжались стычки милиции с несогласными. Применялись шумовые гранаты, водомёты; также в граждан стреляли резиновыми пулями. Местные СМИ сообщают о погибших, хотя в МВД эту информацию отрицают. По подсчетам силовиков, задержаны не менее 3 тысяч человек.