СМИ: У петербургского "Метростроя" снова может смениться руководитель

Единственный подрядчик Смольного по возведению станций городской подземки - компания "Метрострой" - в ближайшее время может обрести нового главу: на пост Сергея Харлашкина может претендовать "выходец" из структур бизнесмена Геннадия Тимченко Константин Ерошенко, делится "Фонтанка".

По информации СМИ, вопрос будет поднят на ближайшем заседании акционеров компании, которое пройдет 21 сентября. Инициатива о переназначении главы подрядной организации принадлежит её совладельцу Ольге Александровой - невестке экс-главы "Метростроя" Вадима Александрова. Ей, напомним, принадлежит 13,63% бумаг ОАО.

Ерошенко занимает должность советника Харлашкина. В случае, если его кандидатура будет одобрена, то шефствовать над компанией ему предстоит ближайшие пять лет.

Сам Харлашкин стал начальником "Метростроя" относительно недавно - в декабре 2019 года. В разговоре с "Фонтанкой" он известил, что не намерен в ближайшее время покидать свой пост.

"Совет директоров в нынешнем составе представляет интересы города. Не очень представляю, на что рассчитывают инициаторы", - пояснил управленец.

Следует отметить, что должность советника Харлашкина Ерошенко на сегодняшний день совмещает с управлением двумя компаниями, именуемыми "Метротрансстрой". По сведениям "Фонтанки", такое название уже звучало на одном из совещаний в Смольном, на котором представители компании "Стройтрансгаз" (СТГ), которую связывают с Тимченко, предлагали учредить новую организацию по строительству подземки.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.