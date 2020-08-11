Не хлопать, не петь, не танцевать: Как прошла акция солидарности с Белоруссией в Петербурге

В Петербурге у отделения посольства Белоруссии люди возложили цветы в знак солидарности с пострадавшими на протестах в ночь с 9 на 10 августа белорусами. Стопка гвоздик входа в здание росла на протяжении нескольких часов под строгим присмотром полицейских. Сотрудники правоохранительных органов изредка просили собравшихся соблюдать общественный порядок и не мешать проходу граждан, задерживать никого не стали - даже тех, кто вышел с пикетом.

Возложение цветов у посольства Белоруссии проходило вечером 10 августа. Люди по очереди подходили и оставляли гвоздики или розы с белыми и красными лентами у входа в здание в течение более чем трех часов в знак солидарности с белорусами, которые пострадали во время протестов в ночь на 10 августа.

В Белоруссии 9 августа завершились выборы президента. После закрытия избирательных участков Центральный избирком страны сообщил, что по их экзитполам выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко - за него голоса насчитали около 80% избирателей. В штабе его главного оппонента Светланы Тихановской официальные итоги выборов не признали, заявив, что выиграла их кандидатка. Белорусы в разных городах страны вышли на стихийные акции против правящего страной 26 лет Лукашенко. Сотрудники правоохранительных органов разгоняли их с помощью водометов, светошумовых гранат и стреляя резиновыми пулями. В столкновениях пострадали десятки человек, сообщали СМИ.

Возложив цветы около посольства в Петербурге, часть людей оставалась около здания, большинство - уходили. На улице собралось около 150-200 человек. Белоруска Зоя Красавина рассказала ЗАКС.Ру, что пришла возложить цветы, так как это сейчас единственный способ, которым она может поддержать сограждан. По ее словам, она с 11:00 часов 9 августа простояла у посольства в надежде проголосовать на выборах президента, но ее очередь до закрытия участка так и не подошла.

С аналогичной проблемой столкнулся и Евгений. Он сообщил ЗАКС.Ру, что также простоял в очереди у посольства 9 августа, но исполнить гражданский долг не смог. Он добавил, что следил за происходящим в родной стране в ночь на 10 августа:

- Я внимательно наблюдал всю ночь за тем, что происходило на территории Белоруссии, и в этой связи решил высказать дань уважения ребятам, которые вышли за страну и кто пострадал, в том числе.

Высказать солидарность к посольству пришли и россияне. Одна из них, Маргарита Антипичева, рассказала ЗАКС.Ру, что в Белоруссии у нее много друзей, за которых она переживает - с начала протестов с ними нет связи.

- Я им очень сопереживаю. К сожалению, я даже не могу выйти с ними на связь вот эти два дня, потому что, наверно, как многие СМИ уже говорили, проблемы с интернетом и связью в Белоруссии. Очень сильно переживаю и также просто солидарна с позицией народа, потому что, мне кажется, что ситуация у них крайне схожа с нашей, - поделилась девушка.

Сначала полицейские на подходящих к посольству людей не реагировали. Те спокойно подходили, возлагали цветы, фотографировали их и отходили. Когда же количество людей у здания стало приближаться к 50, полицейский заявил в громкоговоритель, что посольство не работает, и попросил всех разойтись по домам. Люди с места не сдвинулись. Тогда сотрудник правоохранительных органов объявил, что собравшиеся у посольства мешают проходу граждан по тротуару. Из толпы вышел молодой человек и попросил всех встать в линию вдоль тротуара, чтобы не преграждать проход - они так и поступили.

Однако полицейский не унимался, он заявил, что мероприятие не согласовано и людям надо его покинуть. Собравшиеся на его требования не откликнулись. Полицейский повторил свою речь ещё несколько раз, но, увидев отсутствие реакции на неё, вскоре вовсе убрал громкоговоритель.

Пока люди стояли и общались между собой, сотрудники в форме никаких действий не предпринимали. Развернувшего на несколько секунд плакат Павла Иванкина полицейский попросил не провоцировать никого и убрать бумагу:

- Тут все спокойно стояли. Не провоцируйте граждан.

Вставших в пикеты на другой стороне улицы задерживать тоже не стали. Еще до сбора людей у посольства с плакатом "Свободу Пегову" встал юноша. Полицейские с ним долго беседовали, после чего он свою бумагу свернул. Позже этот плакат появился на одном из окон дома напротив посольства, что вызвало одобрительные возгласы собравшихся у здания.

Также в пикет на обратной стороне улицы встал петербургский активист, священник Кельтской Церкви Германии Александр Хмелев. Надпись на его плакате гласила "И так стойте в свободе, которую даровал нам Христос". Полицейские, по его словам, оповестили его о запрете на проведение пикета из-за антивирусного постановления правительства и попросили убрать плакат. Хмелев же заявил им, что простоит с плакатом ещё пять минут, продолжать дискуссию сотрудники не стали - ушли обратно к посольству, оставив активиста с его пикетом.

Полицейские не имели ничего против песен групп "Кино" ("Перемен") и "Ляпис Трубецкой" (Belarus Freedom), раздававшихся из колонки одной девушки. Но людей попросили не хлопать и не подпевать в такт:

- Не надо нарушать общественный порядок. Не надо танцы устраивать, - сказал один из полицейских.

Ближе к 22:00 часов некоторым охранникам правопорядка, видимо, наскучило мероприятие, и стоявшие вдоль дороги миниавтобусы правоохранительных органов стали покидать насиженное место. Люди же продолжили стояние у посольства, подняв вверх телефоны с включенными фонариками.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников, София Саттарова