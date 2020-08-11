Пропавшая кандидат в президенты Белоруссии Тихановская обнаружилась в Литве

Проигравшая по официальным данным выборы президента Белоруссии оппозиционный кандидат в главы государства Светлана Тихановская, пропавшая из поля зрения медиа накануне вечером, нашлась на просторах Литвы, уведомил у себя в Twitter глава МИД страны Линас Линкявичюс.

По информации ТАСС, женщину задерживали на семь часов на белорусской стороне. По какой причине - не уточняется.

Днём ранее Тихановская исчезла после посещения ЦИК Белоруссии, куда она ездила для того, чтобы оспорить результаты выборов.

Как рассказала член штаба кандидата Анна Красулина, Тихановская была в разных помещениях здания Центризбиркома вместе со своим адвокатом. После она вышла и сказала собравшимся: "Я приняла решение". Затем села в автомобиль и более не выходила на связь.

Начавшиеся после завершения президентских выборов протесты, охватившие всю Белоруссию, длятся уже второй день подряд. Минувшей ночью в центре города демонстрантов вновь жестко разгояли силовики, применяя спецсредства - резиновые пули и светошумовые гранаты. В больницах находятся множество покалеченных граждан, однако, несмотря на это, люди намерены выходить на улицы снова, требуя признать выборы нелегитимными.