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11 августа, 11:45

Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от COVID-19

фото ЗакС политика Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от COVID-19

Российский глава Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире отечественной вакцины от коронавируса, сообщает ТАСС.

По информации президента, препарат зарекомендовал себя как эффективное средство от COVID-19, формирующее устойчивый иммунитет к заболеванию. 

РФ стала первой в мире страной с официально зарегистрированным препаратом от инфекции.

"Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против коронавируса", - отчитался Путин.

Кроме того, добавил он, одна из его дочерей уже опробовала на себе действие лекарства.

Сегодня, напомним, впервые с апреля в России зафиксировано менее 5 тысяч случаев заражения за сутки. Всего с начала эпидемии заболели свыше 897 тысяч человек, вылечились при этом более 703 тысяч граждан, погибли не менее 15 тысяч заразившихся.

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