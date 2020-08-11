Комитет государственного финансового контроля отчитался о доходах сотрудников за 2019 год

Комитет государственного финансового контроля опубликовал сведения о доходах и имуществе своих сотрудников за 2019 год. Согласно документу, доход руководителя ведомства Александра Жукова упал на 1 млн рублей до 3 млн рублей. В декларации за 2018 год в списке собственности главы комитета значились дом и два земельных участка, а в пользовании квартира, 1970 кв.м земли и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на 235,4 кв.м. В документе за 2019 год участок земли на 1970 кв.м уже значится в собственности Жукова, но отсутствует дом - теперь в пользовании жилой дом на 235,4 кв.м.

Заместитель председателя Ольга Калиниченко отчиталась о доходе в 2,6 млн рублейю Она владеет квартирой, земельным участком и частью еще одной квартиры. В декларации 2018 года у нее также был автомобиль Audi Q5, а доход составлял 1,7 млн рублей.

Зампред Олег Дорохин отчитался о доходе в 2,4 млн рублей, в 2018 году сумма составила 1,9 млн рублей. В собственности у Дорохина в документе за 2019 год указаны квартира и машино-место, а в пользовании еще одна квартира. Аналогичные данные были и в декларации за 2018 год.

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