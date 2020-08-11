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11 августа, 12:42

Глава МИД Германии привезёт новое оборудование для Госпиталя ветеранов войн

фото ЗакС политика Глава МИД Германии привезёт новое оборудование для Госпиталя ветеранов войн

Сегодня, 11 августа, руководитель Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас приедет в Петербург с деловым визитом, оповестили в Смольном.

Помимо запланированной встречи с Александром Бегловым, чиновник собирается почтить память жертв блокады Ленинграда, а также подарить Госпиталю для ветеранов войн новое медицинское оборудование.

"Блокада Ленинграда немецким вермахтом закончилась 75 лет назад, это ужасное военное преступление против русского народа, за которое Германия несёт ответственность и которое мы никогда не должны забывать", - цитирует заявление Мааса РИА "Новости".

Госпиталь для ветеранов войн, напомним, был одним из первых в городе, который в кратчайшие сроки был переоборудован под приём COVID-больных.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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