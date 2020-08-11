Глава МИД Германии привезёт новое оборудование для Госпиталя ветеранов войн

Сегодня, 11 августа, руководитель Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас приедет в Петербург с деловым визитом, оповестили в Смольном.

Помимо запланированной встречи с Александром Бегловым, чиновник собирается почтить память жертв блокады Ленинграда, а также подарить Госпиталю для ветеранов войн новое медицинское оборудование.

"Блокада Ленинграда немецким вермахтом закончилась 75 лет назад, это ужасное военное преступление против русского народа, за которое Германия несёт ответственность и которое мы никогда не должны забывать", - цитирует заявление Мааса РИА "Новости".

Госпиталь для ветеранов войн, напомним, был одним из первых в городе, который в кратчайшие сроки был переоборудован под приём COVID-больных.

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