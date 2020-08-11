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11 августа, 14:53

Смольный попробует через суд вернуть части Муринского парка "спортивное" назначение

фото ЗакС политика Смольный попробует через суд вернуть части Муринского парка "спортивное" назначение

Петербургское правительство подало апелляцию на решение Городского суда, признавшего незаконным перевод части Муринского парка из зоны "рекреация" в зону "спорт", уведомили в своём паблике "ВКонтакте" защитники зеленой зоны. Петербуржцы, напомним, более года боролись против строительства второй очереди спорткомплекса "Нова Арена".

Рассмотрение иска Смольного назначено на 2 сентября во Втором апелляционном суде общей юрисдикции.

9 июня активисты выиграли дело в Горсуде, согласно которому был признан незаконным перевод части участка 1,8 га Муринского парка из зоны "рекреация" в зону "спорт" в ПЗЗ. Это изменение было проделано в 2019 году Правительством города ради строительства второй очереди спорткомплекса Нова Арена (ООО "Анна Нова") в Муринском парке. Из-за этого изменения под угрозу вырубки попадает вся берёзовая роща (более 300 деревьев).

Прошлым летом на огороженной территории стройки было уничтожено 75 сорокалетних берез и вязов.

В апреле защитники Муринского парка заявили о готовности к компромиссу: они согласятся, если стройку перенесут через дорогу на место бывшего Северного рынка.

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