Смольный попробует через суд вернуть части Муринского парка "спортивное" назначение

Петербургское правительство подало апелляцию на решение Городского суда, признавшего незаконным перевод части Муринского парка из зоны "рекреация" в зону "спорт", уведомили в своём паблике "ВКонтакте" защитники зеленой зоны. Петербуржцы, напомним, более года боролись против строительства второй очереди спорткомплекса "Нова Арена".

Рассмотрение иска Смольного назначено на 2 сентября во Втором апелляционном суде общей юрисдикции.

9 июня активисты выиграли дело в Горсуде, согласно которому был признан незаконным перевод части участка 1,8 га Муринского парка из зоны "рекреация" в зону "спорт" в ПЗЗ. Это изменение было проделано в 2019 году Правительством города ради строительства второй очереди спорткомплекса Нова Арена (ООО "Анна Нова") в Муринском парке. Из-за этого изменения под угрозу вырубки попадает вся берёзовая роща (более 300 деревьев).

Прошлым летом на огороженной территории стройки было уничтожено 75 сорокалетних берез и вязов.

В апреле защитники Муринского парка заявили о готовности к компромиссу: они согласятся, если стройку перенесут через дорогу на место бывшего Северного рынка.