И.о. главы МО "Литейный округ" отказал мундепам во внеочередном заседании совета

Исполняющий обязанности главы МО "Литейный округ" Павел Дайняк в ответ на обращение мундепов округа от "Яблока" заявил, что основания для созыва внеочередного заседания совета нет. Документ опубликован в группе "ВКонтакте" "Команда "Яблока" на Литейном".

В ответе сказано, что предложенные для повестки темы "не являются вопросами местного значения". Муниципалы предложили обсудить на заседании размещение объектов розничной торговли на тротуарах, работу казенного учреждения "Муниципальный центр Литейный", изменение штатного расписания совета, формирование постоянных комиссий из депутатов и формирование согласительной комиссии по принятию бюджета МО, следует из опубликованного в той же группе обращенния мундепов. Дайняк в своем ответе сообщил, что комиссии на внеочередном заседании формировать нельзя - их перечень еще не утвержден. Согласовательная же комиссия по бюджету сейчас формируется, уточнил и.о. главы муниципалитета.

Мундеп от "Яблока" Арсений Афиногенов сообщил ЗАКС.Ру, что это уже третий раз, когда Дайняк отказывает оппозиционерам в созыве внеочередного заседания. По мнению "яблочника", и.о.главы не хочет работать с ними:

- Во-первых, он просто не хочет с нами взаимодействовать никак. Во-вторых, больше всяких различных способов нас каким-то образом снять.

Ранее прокуратура Центрального района Петербурга подала иск к МО "Литейный округ". Причина - якобы непроведение заседаний в течение более чем трех месяцев. Тогда Афиногенов заявил, что в марте 2020 года совет проводил заседание в полном составе для принятия бюджета. После этого мундепы собирались еще минимум три раза, сообщил "яблочник".

Первое заседание по иску прошло 11 августа. Афиногенов рассказал ЗАКС.Ру, что это было предварительное слушание. Рассмотрение дела продолжится 13 августа.

София Саттарова