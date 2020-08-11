Горсуд признал незаконным бездействие по жалобе на насилие над членом ИКМО "Екатерингофский"

Городской суд Петербурга 11 августа удовлетворил апелляцию члена партии "Яблоко" Юрия Багрова, которого неизвестный дважды толкнул вечером 9 сентября 2019 года во время повторного подсчёта голосов результатов муниципальных выборов на избирательном участке в МО "Екатерингофский".

Багров присутствовал на подсчёте на правах члена избирательной комиссии муниципалитета с правом решающего голоса. Толкал его не представившийся мужчина в кепке и с бородой, рассказал "яблочник".

По словам Багрова, присутствовавший на месте полицейский не предпринял никаких действий.

Позже Багров написал заявление в Главное следственное управление Следственного комитета по части 2 статьи 141 (воспрепятствование работы избирательной комиссии, совершенное группой лиц). Однако следователи отказались проводить проверку по этому заявлению.

В июне Ленинский районный суд признал этот отказ законным. Горсуд отменил это решение.

Сергей Еремеев