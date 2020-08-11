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Муниципал

11 августа, 17:06

Горсуд признал незаконным бездействие по жалобе на насилие над членом ИКМО "Екатерингофский"

фото ЗакС политика Горсуд признал незаконным бездействие по жалобе на насилие над членом ИКМО "Екатерингофский"

Городской суд Петербурга 11 августа удовлетворил апелляцию члена партии "Яблоко" Юрия Багрова, которого неизвестный дважды толкнул вечером 9 сентября 2019 года во время повторного подсчёта голосов результатов муниципальных выборов на избирательном участке в МО "Екатерингофский"

Багров присутствовал на подсчёте на правах члена избирательной комиссии муниципалитета с правом решающего голоса. Толкал его не представившийся мужчина в кепке и с бородой, рассказал "яблочник". 

По словам Багрова, присутствовавший на месте полицейский не предпринял никаких действий. 

Позже Багров написал заявление в Главное следственное управление Следственного комитета по части 2 статьи 141 (воспрепятствование работы избирательной комиссии, совершенное группой лиц). Однако следователи отказались проводить проверку по этому заявлению. 

В июне Ленинский районный суд признал этот отказ законным. Горсуд отменил это решение. 

Сергей Еремеев

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