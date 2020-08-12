В Петербурге появится "Почтовый квартал" с концертным залом и музеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов и гендиректор АО "Почта России" Максим Акимов подписали 11 августа соглашение о сотрудничестве по вопросу развития "Почтового квартала", сообщили в Смольном.

"Почтовый квартал" расположится на территории между Ново-Адмиралтейским каналом, набережной реки Мойки, Большой Морской улицей, Исаакиевской площадью и Галерной улицей. Там появятся обширная пешеходная зона, музейное пространство, конгресс-холл, концертный зал, рестораны и кафе. Центром обновленного пространства станет Главпочтамт: там руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев предлагает открыть концертный зал. При этом Акимов заверил, что почтамт не утратит почтовую функцию.

На работы Смольный выделил 14,5 млн рублей, передает "Петербургский дневник". На эти деньги в том числе модернизируют улично-дорожную сеть, установят новое освещение, спроектируют кабельные переходы, уложат тротуарную платку во дворе на Почтамтской улице, 10.

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